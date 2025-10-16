Эксперт Теплов: РФ больше не зависит от импорта реанимационного оборудования

Сотрудничество врачей и промышленности позволяет создавать прорывные медицинские изделия, добавил профессор кафедры скорой медицинской помощи и хирургии повреждений Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета имени академика Павлова

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Поставки отечественного реанимационного оборудования помогли России преодолеть зависимость в этой области от импорта, которая сохранялась до 2015 года. Об этом ТАСС заявил профессор кафедры скорой медицинской помощи и хирургии повреждений Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета имени академика Павлова Вадим Теплов.

Сотрудничество врачей с промышленностью позволяет создавать прорывные медицинские изделия - например, аппарат для восстановления донорских органов, отметил он.

По словам Теплова, в машинах скорой помощи, в операционных и отделениях реанимации использовалась исключительно импортная техника, после введения западных санкций она перестала поставляться и обслуживаться. Но в последние годы на рынок стали активно выходить отечественные технологии и постепенно замещать нишу, которую занимали зарубежные производители. Это, в частности, касается таких приборов, как автоматические дефибрилляторы, устройства для сердечно-легочной реанимации при транспортировке пациентов, устройства для поддержания кровообращения.

"Сейчас очень активно развивается научно-прикладное направление, в рамках которого разработку нового оборудования сопровождают врачи и ученые. У нас есть возможность не только испытывать то, что нам дали другие, но и создавать собственные ноу-хау, которые раньше были невозможны. В России появились передовые медизделия. В частности, уникальное оборудование мирового уровня - аппарат для перфузии донорской печени Life stream hepar, созданный специалистами Ростеха совместно с сотрудниками нашего университета. Такие технологии самостоятельно производят только три страны в мире", - рассказал Теплов.

Разработанный Ростехом комплекс Life stream hepar поддерживает жизнеспособность донорской печени, позволяет оценивать и улучшать ее функциональное состояние. Аппарат поддерживает искусственное кровообращение в органе до пересадки печени - одной из самых сложных операций в трансплантологии. Аппарат был впервые представлен на выставке "Биопром-2025" в Геленджике в октябре.

Как отметил Теплов, сейчас проводятся клинические испытания комплекса в Московском городском координационном центре органного донорства.