Индекс Мосбиржи на открытии утренней торговой сессии демонстрирует снижение

К 07:10 мск он находился на отметке в 2 542,45 пункта

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Индекс Московской биржи с дополнительным кодом (IMOEX2) на открытии утренней торговой сессии снижался на 0,06% и находился на уровне 2 543,71 пункта, свидетельствуют данные торгов на 07:00 мск.

К 07:10 мск индекс Мосбиржи ускорил снижение и находился на отметке в 2 542,45 пункта (-0,11%).

Московская биржа 27 января возобновила проведение утренней торговой сессии на фондовом и срочном рынках.