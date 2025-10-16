Стоимость золота обновила исторический максимум, превысив $4 250 за унцию

На 07:05 мск цена замедлила рост до $4 249,5

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Стоимость фьючерса на золото с поставкой в декабре 2025 года на бирже Comex (подразделение Нью-Йоркской товарной биржи) обновила исторический максимум, превысив отметку $4 250 за тройскую унцию, следует из данных торговой площадки.

По данным на 06:11 мск, цена на драгметалл составляла $4 255,4 за тройскую унцию (+0,72%). По состоянию на 07:05 мск стоимость золота замедлила рост до $4 249,5 за тройскую унцию (+0,58%).

В это же время фьючерс на серебро с поставкой в декабре 2025 года снижался на 0,23%, до $52,405 за тройскую унцию. По данным на 05:51 мск, цена на серебро росла до $52,89 (+0,69%) за тройскую унцию, обновляя исторический максимум.