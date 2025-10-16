"Известия": платежным агентам запретят проводить упрощенную идентификацию

Речь идет о запрете на проведение операций без полной проверки личности клиента при переводах свыше 15 тыс. рублей, которые осуществляются без открытия счета и без личного присутствия, уточняет газета

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Банковским платежным агентам запретят проводить упрощенную идентификацию клиентов. Соответствующий законопроект поддержали в правительстве, сообщили "Известия" со ссылкой на источники в кабмине и документ.

Речь идет о запрете на проведение операций без полной проверки личности клиента при переводах свыше 15 тыс. рублей, которые осуществляются без открытия счета и без личного присутствия, уточняет издание. Теперь для таких платежей будет недостаточно указания имени и паспортных данных.

Как сообщили "Известиям" в пресс-службе Банка России, регулятор поддерживает проект закона.