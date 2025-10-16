ОКБ: число выдач кредитов наличными в сентябре сократилось на 33% год к году

Объем кредитов при этом сократился на 29%, сообщили в пресс-службе бюро

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Количество выдач кредитов наличными в сентябре этого года сократилось на 33% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 1,55 млн на сумму 293,4 млрд рублей (в 2024 год - 2,31 млн на 412,88 млрд рублей). При этом объем сократился на 29%, сообщили ТАСС в пресс-службе Объединенного кредитного бюро (ОКБ).

По данным ОКБ, средний размер кредита наличными за год вырос на 11 тыс. рублей и в сентябре 2025 года составил 190 тыс. рублей (в 2024 год - 179 тыс. рублей) Средний срок кредитования за этот же период сократился на 2 месяц, до 28 месяцев (в 2024 году - 30 месяцев).

По сравнению с результатами августа, когда было выдано 1,62 млн кредитов на 318,3 млрд рублей, количество выдач кредитов наличными в сентябре сократилось на 5%, объем - на 8%. Средний размер кредита стал меньше на 7 тыс. рублей (в августе - 197 тыс. рублей). Средний срок кредитования стал короче на 2 месяца (в августе - 30 месяцев).

Всего за девять месяцев 2025 год было выдано 12,8 млн кредитов наличными на 2,24 трлн рублей, в среднем за месяц на 249,14 млрд рублей По сравнению с аналогичным периодом 2024 года количество выдач сократилось на 50%, объем - на 55% (с января по сентябрь 2024 года - 25,55 млн кредитов наличными на 4,94 трлн рублей, в среднем за месяц на 548,84 млрд руб).

При этом полная стоимость кредита (ПСК) наличными в сентябре опустилась до 31,4%, в августе показатель был равен 32,25%. В сентябре 2024 года ПСК в сегменте была на уровне 29,75%.

В топ-5 регионов по объемам кредитования наличными в сентябре вошли: Москва - 111,11 тыс. кредитов на 35,67 млрд рублей, Московская область - 95,07 тыс. кредитов на 24,53 млрд рублей, Санкт-Петербург - 50,63 тыс. кредитов на 14,1 млрд рублей, Краснодарский край - 62,05 тыс. кредитов на 10,95 млрд рублей и Свердловская область - 54,63 тыс. кредитов на 10,03 млрд рублей

Иные данные по регионам

Кроме того, самые крупные кредиты выдавали в сентябре жителям Севастополя - в среднем 353 тыс. рублей, Москвы - 321 тыс. рублей и Крыма - 299 тыс. рублей. А самый длительный срок кредитования наличными - в среднем 44 месяца - зафиксирован в Кабардино-Балкарии, самый короткий - 23 месяца - в Мордовии и Еврейской АО.