В России продажи водки в январе - сентябре снизились на 3,7%

Сокращение реализации коньяка в этот период составило 9,2%

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Розничные продажи водки в России в январе - сентябре 2025 года снизились на 3,7% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, до 53,886 млн дал, коньяка - на 9,2%, до 9,215 млн дал, следует из данных Росалкогольтабакконтроля.

В целом продажи алкогольной продукции (без учета пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи) за этот период сократились на 10,9%, до 148,539 млн дал, спиртных напитков крепостью выше 9% - на 1%, до 87,019 млн дал, слабоалкогольной продукции - на 88,3%, до 1,306 млн дал. В то же время продажи ликеро-водочных изделий выросли на 14,5%, до 13,404 млн дал.

Продажи виноградного вина в январе - сентябре 2025 года снизились на 1,4%, до 41,709 млн дал, игристых вин - на 2,9%, до 14,462 млн дал,

Также снизились продажи виноградосодержащих напитков без этилового спирта на 59,7%, до 178,8 тыс. дал, виноградосодержащих напитков с этиловым спиртом - на 9,4%, до 1,024 млн дал, ликерных вин - на 10,6%, до 870,6 тыс. дал, плодовой алкогольной продукции - на 74,8%, до 1,97 млн дал.