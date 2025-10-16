ВТБ повысил максимальную ставку по долгосрочным вкладам в рублях до 15%

В сообщении банка не уточняется диапазон ставок, который был до повышения

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Банк ВТБ с сегодняшнего дня установил максимальную ставку в 15% по рублевым вкладам на срок от шести месяцев до полутора лет. Об этом сообщила пресс-служба кредитной организации.

"С 16 октября ВТБ улучшает условия по вкладам в рублях. По долгосрочным депозитам (от 6 месяцев до 1,5 лет) максимальная ставка составит 15%, - отмечается в сообщении. - Одновременно банк повышает ставки по вкладам на три месяца для клиентов "Прайм" и "Привилегии" - до 16% годовых. Условия доступны как новым, так и действующим клиентам ВТБ".

В сообщении банка не уточняется диапазон ставок, который был до повышения.

По оценке ВТБ, после небольшого замедления в августе прирост рынка сбережений в сентябре ускорился. При этом основной вклад в рост внесли рублевые срочные депозиты.

По итогам года, согласно прогнозу ВТБ, рынок сбережений в России вырастет на 15%, до 66,2 трлн рублей. В следующем году рост накоплений россиян продолжится двузначными темпами, считают в банке.