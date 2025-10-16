Ростех разработал новые взрывоустойчивые датчики возгораний для ТЭК

Датчики способны менее чем за 15 секунд обнаружить возгорание на расстоянии до 50 м

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Холдинг "Росэл" (входит в Ростех) создал новое поколение противопожарных извещателей пламени "Набат Exd", которые имеют взрывонепроницаемый корпус и могут применяться на объектах нефтяной, газовой и химической промышленности. Об этом говорится в сообщении госкорпорации. Подобные датчики ранее поставлялись из-за рубежа.

Новые изделия производства НИИ "Гириконд" (входит в "Росэл") способны менее чем за 15 секунд обнаружить возгорание на расстоянии до 50 м. В том числе это касается веществ, не выделяющих углекислый газ.

"Две новинки серии "Набат Exd" - модели с взрывонепроницаемой оболочкой и расширенным набором пользовательских функций. Изделия ориентированы на применение во взрывоопасных средах. Они могут использоваться в экстремальных условиях и сложной помеховой обстановке - на объектах нефтяной, газовой, химической промышленности. Благодаря встроенной системе подогрева устройства могут эксплуатироваться даже при температуре до минус 60 градусов по Цельсию, что особенно актуально для арктической зоны России", - отметил замгендиректора НИИ "Гириконд" по научно-техническому развитию Радик Ахмадуллин, слова которого приводятся в сообщении.