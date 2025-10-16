Politicо: ЕП предложил наказывать глав цифровых гигантов за нарушения в сети

Инициатива европарламентариев касается руководителей крупных технологических компаний с более чем 45 млн пользователей в ЕС

Редакция сайта ТАСС

© Dursun Aydemir/ Anadolu Agency via Getty Images

БРЮССЕЛЬ, 16 октября. /ТАСС/. Европарламентарии предложили привлекать к ответственности руководителей крупных технологических компаний за нарушения в сети, касающиеся в первую очередь детей. Об этом сообщила газета Politicо, ознакомившаяся с предложением комитета по внутреннему рынку Европарламента (ЕП).

Согласно проекту документа, Еврокомиссия должна рассмотреть возможность установления "персональной ответственности" руководителей цифровых гигантов за любые "серьезные и систематические" нарушения закона ЕС о цифровых услугах (Digital Services Act, DSA) в отношении несовершеннолетних.

Подобное предложение подготовлено, как отмечает издание, на фоне продолжающихся расследований ЕС в отношении Meta, признанной в РФ экстремистской, и TikTok.

В ноябре доклад будет вынесен на обсуждение депутатов ЕП. Такая инициатива касается руководителей платформ более чем с 45 млн пользователей в ЕС. Технологические гиганты должны ужесточить меры с целью снижения рисков и обеспечения прозрачности в борьбе с дезинформацией и незаконным контентом в интересах защиты несовершеннолетних, говорится в документе.

В случае нарушения компаниями этих правил они могут быть оштрафованы на сумму до 6% от их годовой глобальной выручки. Ни одно из расследований Брюсселя пока не обернулось штрафами, говорится в публикации.

Закон ЕС о цифровых услугах вступил в силу в августе 2023 года. Он заметно усилил контроль над 19 платформами, в том числе Facebook и Instagram (запрещены в России, принадлежат корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской), AliExpress, Amazon Store, AppStore, Booking и другими.