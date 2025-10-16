В России начали продавать ювелирные изделия через вендинговые автоматы

Директор по маркетингу компании Sokolov Даниил Хрусталев сообщил, что до конца ноября установят 17 автоматов в российских аэропортах и сетевых продуктовых ретейлерах с высокой проходимостью

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Ювелирный холдинг Sokolov запустил пилотные продажи украшений через вендинговые автоматы, сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

"Sokolov объявляет о запуске пилотных продаж украшений в новом для отрасли формате - через вендинговые автоматы. На сегодняшний день установлены уже восемь аппаратов: четыре в Москве, по одному в Казани, Костроме, Воронеже и Перми", - говорится в сообщении.

Вендинговые автоматы размещены в зонах высокого трафика - фудкорты, зоны развлечений и отдыха. До конца ноября будут установлены еще 17 автоматов в российских аэропортах и сетевых продуктовых ретейлерах с высокой проходимостью, рассказал директор по маркетингу компании Даниил Хрусталев.

"В рамках пилотного проекта каждый наш вендинговый аппарат должен приносить не менее 1,8 млн руб. в год. <…> В декабре будем анализировать результаты и далее планируем масштабировать сеть до 1 тыс. вендинговых автоматов в 2026 году", - отметил он.

Запуск продаж через вендинговые аппараты позволит компании существенно сократить операционные расходы на персонал и аренду по сравнению с традиционными магазинами. Кроме того, такой формат легко масштабировать, добавили в пресс-службе ретейлера.