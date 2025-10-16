В Оренбуржье предложили увеличить налоговые ставки по транспортному налогу

Региональные власти ссылаются на тот факт, что в регионе установлены самые низкие ставки по транспортному налогу в ПФО

ОРЕНБУРГ, 16 октября. /ТАСС/. Губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев внес на рассмотрение в Законодательное собрание региона предложение изменить областной закон о транспортном налоге, увеличив ставки, которые являются одними из самых низких в ПФО, следует из опубликованного проекта.

"Проектом закона Оренбургской области "О внесении изменений в Закон Оренбургской области "О транспортном налоге" <…> в целях обеспечения сбалансированности областного бюджета, предлагается на территории Оренбургской области установить налоговые ставки по транспортному налогу на автомобили легковые до 100 л. с. включительно независимо от количества транспортных средств в собственности в размере 7,00 рубля на 1 л. с., и свыше 100 л. с. до 150 л. с. включительно также независимо от количества транспортных средств в размере 20,00 рубля на 1 л. с.", - сказано в пояснительной записке к законопроекту.

Региональные власти ссылаются на тот факт, что в Оренбургской области на данный момент установлены самые низкие ставки по транспортному налогу в Приволжском федеральном округе (ПФО). Так, владельцы единственного автомобиля мощностью до 100 л. с. вовсе освобождены от транспортного налога. За второй и последующий автомобиль ставка составляет 5 рублей за 1 л. с. При мощности легкового автомобиля от 100 до 150 л. с. оплачивается 15 рублей за 1 л. с.

"Транспортный налог является одним из источников формирования регионального дорожного фонда Оренбургской области. Принятие закона приведет к увеличению регионального дорожного фонда Оренбургской области, что позволит улучшить финансовое обеспечение дорожной деятельности в Оренбургской области, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов", - уточняется в документе.

В финансово-экономическом обосновании уточняется, что повышение ставок по транспортному налогу в 2026 году принесет в областной бюджет дополнительные поступления от налогоплательщиков - юридических лиц в размере около 17,8 млн рублей. С 2027 года и далее ежегодно ожидаемый рост поступлений составит порядка 534,8 млн рублей, уточняется в обосновании.

При этом власти намерены поддержать развитие газомоторной отрасли в регионе. Для этого на налоговые периоды 2026-2030 годов хотят ввести льготы в виде полного освобождения от уплаты транспортного налога владельцев автобусов и транспортных средств, выпущенных не ранее 2026 года, использующих в качестве единственного моторного топлива компримированный природный газ.