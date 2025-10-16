Nestle сократит 16 тыс. сотрудников к 2027 году в целях экономии

По словам гендиректора компании Филиппа Навратила, "мир меняется, и Nestle нужно меняться еще быстрее"

Редакция сайта ТАСС

ЖЕНЕВА, 16 октября. /ТАСС/. Компания Nestle планирует сократить 16 тыс. сотрудников в ближайшие два года для уменьшения расходов. Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте компании.

"Мир меняется, и Nestle нужно меняться еще быстрее. Это подразумевает принятие сложных, но необходимых решений по сокращению численности персонала в течение следующих двух лет", - заявил генеральный директор компании Филипп Навратил. Его слова приводятся в пресс-релизе.

Компания к 2027 году сократит 12 тыс. специалистов по работе с клиентами в разных регионах, что, по мнению Навратила, позволит ей ежегодно экономить около 1 млрд франков ($1,2 млрд). Также для повышения эффективности производства и поставок будут уволены еще 4 тыс. человек.

Nestle - швейцарская корпорация, производитель продуктов питания. Она была основана в 1866 году. Штаб-квартира Nestle расположена в городе Веве (кантон Во). Среди брендов корпорации - такие торговые марки, как KitKat, Maggi, Nesquik и Nestea.