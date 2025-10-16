Nikkei Asia: Microsoft будет производить компоненты вне Китая из-за войны США

Источники портала сообщили, что в Microsoft намерены получать минимум 80% сырья, материалов и комплектующих для серверов

ТОКИО, 16 октября. /ТАСС/. Американская корпорация Microsoft с 2026 года намерена вывести производство компонентов для серверов и ноутбуков за пределы Китая на фоне торговой войны между Вашингтоном и Пекином. Об этом сообщил портал Nikkei Asia со ссылкой на источники.

"Масштабы довольно большие, [решение] включает в себя [производство] компонентов и комплектующих, а также сборку новой продукции, в том числе ноутбуков и серверов. <...> Microsoft надеется, что все это полностью будет производиться за пределами Китая, начиная с 2026 года", - приводит портал слова руководителя одной из компаний-поставщиков корпорации.

По данным портала, в Microsoft намерены со 2026 года вывести из КНР сборку серверов для центров обработки данных и ноутбуков модели Surface, а также производство ключевых компонентов для них. В 2024 году корпорация уже частично прекратила производство серверов в Китае. Источники портала сообщили, что в Microsoft намерены получать минимум 80% сырья, материалов и комплектующих для серверов не из Китая.

При этом поставщики корпорации отмечают, что перенести сборку продукции достаточно просто, однако вывод производства самих компонентов будет сложной и масштабной задачей, особенно в такие сжатые сроки.

Президент США Дональд Трамп ранее объявил о намерении Вашингтона с 1 ноября или ранее увеличить на 100% размер таможенных пошлин в отношении КНР, а также ввести меры экспортного контроля на программное обеспечение. Позже американский лидер заявил, что США уже находятся в состоянии торговой войны с Китаем.