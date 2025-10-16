Между Венесуэлой и Санкт-Петербургом запустят прямые авиарейсы

Conviasa получила соответствующие разрешения на полеты в следующем сезоне

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Прямые авиарейсы планируется запустить между Венесуэлой и Санкт-Петербургом, авиакомпания Conviasa получила соответствующие разрешения на полеты в следующем сезоне. Об этом сообщили в Минтрансе РФ по итогам встречи министров транспорта России Андрея Никитина и Венесуэлы Рамона Веласкеса.

Сейчас из Москвы один раз в две недели выполняется регулярный рейс авиакомпании Conviasa, а также один раз в 10 дней - чартерный рейс авиакомпании "Северный Ветер". "На предстоящий сезон Conviasa получила разрешения на полеты в Санкт-Петербург", - говорится в сообщении.

В Минтрансе отметили, что запуск рейсов между Венесуэлой и Петербургом "откроет новые возможности для туристического и делового сотрудничества наших стран".

"Еще одна тема - применение беспилотных воздушных судов в различных отраслях гражданского сектора. Глава Минтранса Венесуэлы выразил заинтересованность в изучении и использовании российского опыта", - рассказали в министерстве, добавив, что также в ходе встречи обсуждались возможности обучения студентов из Венесуэлы в российских транспортных вузах.