Генсек ОПЕК: мировая энергетика пока не достигла необходимого уровня инвестиций

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Мировая энергетическая отрасль пока не достигла необходимого уровня инвестиций, который был до пандемии коронавируса. Об этом в интервью телеканалу "Россия-24" на полях Российской энергетической недели заявил генеральный секретарь ОПЕК Хасам аль-Гайс.

"Думаю, мы наблюдаем возрождение и рост инвестиций в промышленности, но, вероятно, мы все еще не достигли необходимого уровня. Когда я говорю необходимый, я имею в виду уровень по сравнению с тем, который был до ковида", - сказал он.

Генсек отметил, что в этот период и после пандемии инвестиции в отрасль значительно сократились.

"Исследования ОПЕК показывают, что до 2050 года нам потребуется на 23% больше первичной энергии. При этом рост спроса на нефть к этому году увеличится до 123 млн баррелей. Это означает, что нам нужно больше инвестировать в нефтяную отрасль, чтобы наверстать упущенное", - добавил он.

По словам генсека, необходимо инвестировать, чтобы сохранить производство во всем мире на том же уровне, на котором оно находится сегодня. "Теперь, когда мы говорим о росте спроса до 123 млн баррелей в день к 2050 году, вы можете только представить себе, сколько это потребует инвестиций. По нашим прогнозам, нам потребуется 18,2 трлн долларов, что составляет около 700 млрд долларов в год. Это касается инвестиций в добычу, переработку и транспортировку нефти", - уточнил он.

