Минэнерго и энергетики обсуждают механизм авансирования в отрасли

Инициативу могут ввести в законодательство

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Энергокомпании взаимодействуют с Минэнерго РФ по вопросу введения в законодательные инициативы в сфере развития электроэнергетики механизма авансирования энергостроек. Об этом в интервью изданию "Переток.ру" заявила председатель наблюдательного совета ассоциации "Совет производителей энергии" Александра Панина.

"В законопроекте Минэнерго пока отсутствует упоминание механизма авансирования. Сейчас министерство и ассоциация «Совет рынка» работают над введением в него нормы, позволяющей реализовывать механизм предварительного финансирования строительства генерации", - сказала она.

Панина пояснила, что в рамках рабочей группы по доработке законопроекта обсуждаются несколько вариантов модели авансирования. Среди предложений - предоставление специальной надбавки к цене мощности на оптовом рынке по аналогии с дальневосточной надбавкой. "Это самый удобный для генераторов и понятный рынку вариант", - подчеркнула Панина.

Кроме того, изучается возможность создания специального фонда, который будет аккумулировать и распределять средства. Третий вариант заключается в создании отдельной конструкции по договору о предоставлении мощности. "Под каждый авансируемый проект с конкретными будущими покупателями нужно подписывать отдельные договоры предоставления мощности, часть платежей по которым переходит в аванс", - пояснила Панина.

Об авансовом строительстве

В июне газета "Коммерсантъ" писала, что правительство РФ поручило энергетикам проработать альтернативные механизмы финансирования строительства новой генерации, возводимой в рамках Генсхемы размещения объектов энергетики до 2042 года. В числе мер - возведение мощностей за счет авансирования. Сейчас в рамках обязательных инвестиционных контрактов плата за строительство включается в платежи потребителей после ее ввода в эксплуатацию. Однако при введении нового механизма расходы могут быть включены в платежи оптовых потребителей до ввода новых мощностей.

Как ранее сообщали ТАСС в Минэнерго РФ, министерство обсуждает механизм финансирования строительства новых энергомощностей, при котором расходы на генерацию будут включаться в платежи потребителей до ее ввода в эксплуатацию.

Законодательство об электроэнергетика

Ранее Минэнерго РФ выступило с инициативой о новых базовых механизмах развития электроэнергетики, которые позволят до 2042 года ввести около 88 ГВт различной генерации в России.

Министр энергетики Сергей Цивилев говорил, что Минэнерго по итогам масштабного аудита существующих нормативных актов готовит законодательные инициативы в сфере развития электроэнергетики. Эта работа может быть завершена до конца 2025 года, чтобы с января 2026 года появилась возможность перейти к применению обновленных правовых механизмов.