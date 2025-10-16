"Рольф" не ждет скачка продаж новых легковых авто в 2026 году

Автодилер полагает, что "может быть, цифра будет 1,3-1,4 млн" в сравнении с уровнем в 1,2-1,25 млн единиц по итогам 2025 года

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Автодилер "Рольф" прогнозирует продажи новых легковых автомобилей в России в 2025 году на уровне 1,2-1,25 млн единиц и не ждет резкого скачка продаж в 2026 году. Об этом сообщила журналистам генеральный директор ГК "Рольф" Светлана Виноградова.

"Мы говорили о цифре 1,2 млн, где-то, наверное, 1,25 млн и будет. Какого-то драматического или, наоборот, пессимистичного или оптимистичного изменения рынка мы не увидели. Мы видим ежемесячно объем продаж порядка 120 тыс. автомобилей, что говорит о том, что на конец года - если посмотреть за девять месяцев, это 900 тыс., - то есть за оставшиеся несколько месяцев мы как раз выйдем на цифру 1,2 млн, может быть, в лучшем случае 1,25 млн", - сказала она.

"Забегая вперед - и в следующем году мы не видим какого-то резкого скачка рынка. Может быть, цифра будет 1,3-1,4 млн", - добавила Виноградова.

Продажи новых легковых автомашин в РФ в 2024 году выросли на 47% по сравнению с 2023 годом и составили 1,554 млн единиц, сообщали ранее в Минпромторге.

В то же время российский рынок автомобилей с пробегом в 2025 году составит около 6 млн единиц, считает гендиректор компании.

Сам "Рольф" планирует продать в 2025 году 34 тыс. новых автомобилей (+3% к прошлому году) и 44 тыс. автомобилей с пробегом (-30%). За девять месяцев дилер реализовал 23 тыс. и 29 тыс. авто соответственно.

Финансовые результаты

По словам Виноградовой, чистая прибыль "Рольфа" в этом году планируется на уровне 2,0-2,5 млрд рублей против 2,5 млрд рублей в 2024 году. Выручка, как ожидается, составит 220-230 млрд рублей против 284 млрд рублей годом ранее, а показатель EBITDA - 7-8 млрд рублей против прошлогодних 9,3 млрд рублей.

Ситуация со стоками автомобилей

Говоря о ситуации с запасами автомобилей на складах, она отметила, что сейчас уже нет такого количества "оверстоков", о котором говорили в первом полугодии.

"В начале года эта цифра была где-то порядка 750-780 тыс. [автомобилей]. На 1 октября эта цифра была уже 300 тыс.", - сообщила Виноградова.