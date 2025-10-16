Рынок акций РФ в начале основной торговой сессии снижается

Индекс Мосбиржи замедлил снижение до 2 538,24 пункта

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Российский рынок акций в начале основной торговой сессии демонстрирует снижение ведущих индексов. Курс юаня перешел к росту после снижения в начале торгов.

По данным на 10:00 мск, индексы Мосбиржи и РТС снижались на 0,38% - до 2 535,64 и 1 013,18 пункта соответственно. Курс юаня снижался на 3,25 коп. - до 10,955 руб.

К 10:15 мск индекс Мосбиржи ускорил снижение и находился на отметке в 2 531,56 (-0,54%) индекс РТС составлял 1 011,55 пункта (-0,54%). В это же время курс юаня перешел к росту до 11,012 руб. (+2,45 коп.).

Индекс Московской биржи с дополнительным кодом (IMOEX2) на открытии утренней торговой сессии снижался на 0,06% и находился на уровне 2 543,71 пункта, свидетельствуют данные торгов на 07:00 мск.

Московская биржа с 13 июня 2024 года приостановила торги долларом и евро из-за введенных против нее и Национального клирингового центра санкций США. Для определения курсов доллара и евро к рублю ЦБ РФ использует банковскую отчетность и сведения из внебиржевых торгов.