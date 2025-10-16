Кнайсль: запрет двигателей внутреннего сгорания подорвет автопром ЕС

Это несвоевременное и неправильное решение, заявила экс-министр иностранных дел Австрии

Редакция сайта ТАСС

© AP Photo/ Jens Meyer

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Запрет двигателей внутреннего сгорания (ДВС) является несвоевременным и неправильным решением, которое может подорвать производство автомобилей в Европе. Об этом заявила экс-министр иностранных дел Австрии, руководитель центра G.O.R.K.l. СПбГУ Карин Кнайсль на сессии международного форума "Российская энергетическая неделя" (РЭН).

Читайте также

ТЭК и мировое сотрудничество. Что известно о "Российской энергетической неделе"

"В Германии мы испытываем серьезные проблемы, с которыми столкнулись промышленность и производство автомобилей. Поэтому я полагаю, что запрет двигателей внутреннего сгорания - это несвоевременное и неправильное решение, которое может подорвать производство автомобилей в Европе", - сказала она в ходе сессии "Практика энергоперехода: где грань между климатической повесткой и энергетической безопасностью?"

Говоря об электромобилях, Кнайсль отметила, что серьезным становится вопрос исчерпаемости запасов металлов, необходимых для производства батарей. "Мы видим, что в Китае растут промышленность и производство автомобилей, в частности именно использующих такие аккумуляторы (литиевые - прим. ТАСС). Соответственно, растет колоссальная потребность в этом сырье. Насколько оно исчерпаемо, это тоже надо определить. Поэтому нужно контролировать процессы добычи этих металлов", - подчеркнула она.

Отказ от автомобилей с ДВС был утвержден Советом Евросоюза (ЕС) в 2023 году. Решение предполагает, что с 2035 года страны ЕС больше не будут регистрировать новые автомобили с такими двигателями. Эта мера была принята в рамках климатической политики Евросоюза.

В последнее время в Европе усиливается критика плана по отказу от бензиновых и дизельных двигателей. В августе Европейская ассоциация автопроизводителей и Европейская ассоциация автомобильных поставщиков направили письмо главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, в котором назвали цель по отказу от ДВС с 2035 года нереализуемой. В сентябре лидер фракции Европейской народной партии в Европарламенте Манфред Вебер пообещал добиваться отмены спорного плана.

VIII Международный форум "Российская энергетическая неделя" (РЭН) проходит в Москве с 15 по 17 октября на двух площадках: в Манеже идут основные дискуссии, а в Гостином Дворе развернута выставка технологий и оборудования для топливно-энергетического комплекса. Центральная тема РЭН-2025 - "Создавая энергетику будущего вместе". ТАСС - информационный партнер форума.