Цивилев призвал к мировой энергосправедливости

По словам главы Минэнерго, сейчас около 1 млрд человек пользуются для приготовления пищи открытым огнем

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Глава Минэнерго РФ Сергей Цивилев призвал к соблюдению принципа энергетической справедливости, обеспечивающего техническую и финансовую возможность доступа к электроэнергии для всех.

Читайте также

ТЭК и мировое сотрудничество. Что известно о "Российской энергетической неделе"

По его словам, сейчас около 1 млрд человек пользуются для приготовления пищи открытым огнем, больше 600 млн человек в Африке не имеют доступа к электричеству, множество людей получают его в ограниченном объеме или не имеют возможности оплачивать его.

"Мы сейчас все вместе вырабатываем совместную позицию, которая должна нас всех объединить: это позиция энергетической справедливости, которая означает, что должна быть обеспечена доступность каждому человеку, живущему на Земле, - и техническая, и финансовая - к электроэнергии. Не просто подвели к дому, а человек еще в состоянии оплатить эту электроэнергию", - сказал Цивилев, выступая на Российской энергетической неделе.

Он назвал недопустимым ситуацию, когда одна страна диктует другой условия по развитию энергетики.

"На сегодня я считаю, что принцип энергетической справедливости является главным связывающим инструментом нашего существующего технологического уклада, который базируется на электроэнергетике", - отметил министр.

VIII Международный форум "Российская энергетическая неделя" проходит в Москве с 15 по 17 октября на двух площадках: в Манеже состоятся основные дискуссии, а в Гостином Дворе развернута выставка технологий и оборудования для ТЭК. Центральная тема РЭН-2025 - "Создавая энергетику будущего вместе". ТАСС - информационный партнер форума.