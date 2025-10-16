В Новосибирской области мощность терминалов составит почти 1,5 млн TEU

На территории региона работает более 50 складских контейнерных площадок

ВЛАДИВОСТОК, 16 октября. /ТАСС/. Пропускная способность контейнерных терминалов в Новосибирской области вырастет почти до 1,5 млн TEU в год (20-футовый эквивалент - соответствует объему стандартного контейнера). Об этом на III Дальневосточном логистическом форуме рассказала директор компании "Машкомплект" Елена Бандурина.

Новосибирская область - крупнейший в Сибири и один из крупных логистических регионов России. На территории региона построено и работает более 50 складских контейнерных площадок.

"К концу 2025 года пропускная способность должна составить 1 млн 472 тыс. TEU", - сказала она.

По словам Бандуриной, почти все контейнерные терминалы в регионе проходят модернизацию. При этом эксперт отметила, что некоторое время отмечался небольшой спад грузопотока, но на начало октября заметен рост транзитного грузопотока. Однако существующих возможностей пока недостаточно. "Дело в том, что Новосибирск 60% транзитов через себя прогоняет грузопотока из Москвы и Санкт-Петербурга, и, соответственно в каких-то моментах тот поток, который идет из Новосибирска, не успевает прийти своевременно, это влияет на развитие самой Новосибирской области", - пояснила Бандурина.

По ее словам, в конце сентября в адрес властей региона были направлены письма с предложением предоставить перевозке зерна в восточную сторону такие же преференции, как для угля и леса. "Потому что сейчас зерно остается, и большие риски того, что оно может быть испорчено еще и в процессе перевозки. И в ожидании этой перевозки не хватает мощностей на Восток, не хватает мощностей и узлов, которые находятся между Новосибирском и Дальним Востоком", - сказала эксперт.

За первую половину 2025 года объем грузов, отправленных из Новосибирской области в восточном направлении, вырос в 2,4 раза, сообщали в правительстве региона. До конца 2025 года планируется ввод первой очереди контейнерного терминала "Восточные ворота", мощность которого составит 500 тыс. ДФЭ к 2030 году и третьей очереди транспортно-логистического центра (ТЛЦ) "Сибирский". Мощность ТЛЦ на полное развитие составит 1 млн ДФЭ.