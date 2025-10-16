"Транснефть" и "Казтрансойл" пролонгировали меморандум о сотрудничестве

Церемонии подписания документов состоялась на полях Российской энергетической недели

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. "Транснефть" и "Казтрансойл" пролонгировали меморандум о сотрудничестве между компаниями, передает корреспондент ТАСС с церемонии подписания на полях Российской энергетической недели.

Документ подтверждает намерение компаний продолжать совместную работу по ключевым направлениям нефтетранспортной отрасли, а также подчеркивает стремление сторон к дальнейшему развитию сотрудничества, укреплению профессиональных связей и обмену опытом в области повышения эффективности и надежности транспортировки нефти, отметили в "Транснефти".

"Транснефть" и "Казтрансойл" связывают тесные партнерские отношения, которые подкрепляются не только регулярными контактами по линии руководства компаний, но и активной работой по различным направлениям", - отметил на церемонии подписания вице-президент "Транснефти" Владимир Каланда.

VIII Международный форум "Российская энергетическая неделя" проходит в Москве с 15 по 17 октября на двух площадках: в ЦВЗ "Манеж" состоятся основные дискуссии, а в Гостином Дворе развернута выставка технологий и оборудования для ТЭК. Центральная тема РЭН-2025 - "Создавая энергетику будущего вместе". ТАСС - информационный партнер форума.