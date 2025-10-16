В России разработают план техразвития строительной отрасли до 2030 года

Представить документ в правительство необходимо в срок до 1 декабря

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Комплексный план технологического развития строительной отрасли до 2030 года с прогнозом до 2036 года будет разработан в России. Соответствующее поручение дал председатель правительства РФ Михаил Мишустин по итогам стратегической сессии о доступности жилья, сообщает пресс-служба кабмина.

"В России будет разработан план технологического развития строительной отрасли на период до 2030 года с прогнозом до 2036 года с учетом перехода на цифровые решения и повышения производительности труда", - указано в сообщении.

Разработать и представить документ в правительство в срок до 1 декабря предстоит Минстрою совместно с Минэкономразвития, Минцифры и другими заинтересованными ведомствами, а также с ДОМ.РФ и Фондом развития территорий.

Отдельный блок поручений по итогам стратегической сессии направлен на формирование "оптимальных условий налогообложения для бизнеса в строительной отрасли". Так, Минфину совместно с Минэкономразвития и Минстроем поручено до 1 ноября проработать предложения по учету расходов на строительство инфраструктуры при расчете налога на прибыль застройщиков.