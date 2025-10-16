МСП Донбасса и Новороссии может получить 1,75 млрд рублей льготных займов

Предприниматели могут подать заявку на получение займов в государственных микрофинансовых организациях по ставкам ниже ключевой

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Малый и средний бизнес Донбасса и Новороссии может получить 1,75 млрд рублей льготных микрозаймов через цифровую платформу МСП.РФ, оператором которой является Корпорация МСП, сообщили в пресс-службе этой структуры. Предприниматели Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей могут в режиме онлайн подать заявку на получение займов в государственных микрофинансовых организациях по ставкам ниже ключевой.

"Бизнес новых регионов активно интегрируется в единое экономическое пространство страны, модернизируются и запускаются новые производства, создается инфраструктура для жизни. Государственные меры поддержки позволяют местным предпринимателям получить льготное микрофинансирование по низким ставкам, в том числе под 1%. Это позволяет в сжатые сроки нарастить производство, закупить сырье, расширить линейку продукции", - отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

В пресс-службе добавили, что через сервис "Подбор и получение микрофинансирования" на МСП.РФ предприниматели ДНР могут получить микрозаем на весь срок действия договора по ставке от 1% до 10,5% годовых с залогом и без него. До конца года общий объем микрофинансовой господдержки в ДНР составит 700 млн рублей.

В ЛНР доступно микрокредитование по фиксированной ставке не более 11% годовых с залогом и 16% без залога. До конца года общий объем господдержки в ЛНР составляет 500 млн рублей.

Бизнес Запорожской области может получить микрофинансирование по ставке не более 10% годовых с залогом и 14% без залога (ставка фиксируется на весь срок действия договора). Объем господдержки в регионе до конца года составит 300 млн рублей.

В Херсонской области действует фиксированная ставка - от 6% для агробизнеса и не более 10% для остальных субъектов МСП. Сумма микрозайма с залогом - от 500 тыс. рублей до 5 млн рублей, без залога - от 50 тыс. до 500 тыс. рублей. Объем средств до конца года - 250 млн рублей.