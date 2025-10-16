ФАС сообщила о снижении на 29% стоимости препарата против гепатита С

Речь идет о первом дженерике "Даклатасвир-АЛВИЛС" в рамках МНН "Даклатасвир"

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России сообщила о снижении цены препарата против вируса гепатита С почти на 29%. Как отметили в пресс-службе ведомства, речь идет о первом дженерике "Даклатасвир-АЛВИЛС" в рамках МНН "Даклатасвир".

"Согласованные цены на него снижены относительно зарегистрированных цен на референтный препарат "Даклавизар" на 28,91%, а также на 21-52% ниже цен на дженерик в стране производства - Республике Беларусь", - указали в службе.

Так, цена за 28 таблеток в дозировке 30 мг препарата "Даклатасвир-АЛВИЛС" согласована на уровне 17 061 рубль, при этом стоимость такой же упаковки референтного препарата составляет 24 000 рублей.

"Согласование ФАС цен на новый дженерик повысит доступность и расширит выбор таких препаратов для граждан после окончания действия патента на оригинал", - подчеркнули в службе. В медорганизациях он должен предоставляться в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи.