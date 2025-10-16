Экспорт свиноводческой продукции из РФ в КНР в январе - сентябре вырос вдвое

Этот показатель превысил 55,6 тыс. тонн

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Экспорт свиноводческой продукции из России в Китай в январе - сентябре 2025 года вырос в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2024 года и превысил 55,6 тыс. тонн, сообщил Россельхознадзор.

"В Китай экспортировано более 55,6 тыс. тонн свиноводческой продукции, что в 2 раза превышает прошлогодний объем этого же периода, когда было поставлено 28,7 тыс. тонн", - говорится в сообщении.

В том числе поставки свинины за этот период выросли на 61%, до 28,3 тыс. тонн, свиных субпродуктов - в 2,4 раза, до 27,4 тыс. тонн.

Поставки свинины в Китай

В сентябре 2023 года китайская сторона отменила ограничения по африканской чуме свиней, действовавшие в отношении России с 2008 года.

В декабре 2023 года был организован визит в Россию представителей Главного таможенного управления (ГТУ) КНР для ознакомления с системой ветеринарного надзора и деятельностью научно-исследовательских институтов Россельхознадзора, посещения ферм по выращиванию свиней и инспектирования российских производителей свинины. Также был подписан протокол между Россельхознадзором и ГТУ Китая об инспекционных, карантинных и ветеринарно-санитарных требованиях к свинине, экспортируемой из России в КНР, и согласован соответствующий ветеринарный сертификат.

В конце февраля 2024 года китайский компетентный орган аттестовал три российских компании на отгрузки свинины из России в Китай.