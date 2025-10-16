"Дочка" "Транснефти" поставит КТК магистральные насосные агрегаты

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Дочерняя компания "Транснефти" - "Русские электрические двигатели" (РЭД) - изготовит и поставит Каспийскому трубопроводному консорциуму (КТК) 11 магистральных насосных агрегатов, передает корреспондент ТАСС с церемонии подписания соглашения на полях Российской энергетической недели.

Документ предусматривает изготовление, поставку, шефмонтаж и пусконаладку 11 магистральных насосных агрегатов с общими маслосистемами. Работы будут выполняться на производственных площадках ООО "Уральские динамические машины" (управляющая организация РЭД).

Реализация проекта направлена на усиление энергетической безопасности КТК и развитие его нефтетранспортной инфраструктуры, отметили в "Транснефти".

Ранее КТК сообщал, что консорциум в 2026-2028 годах планирует провести программу замены магистральных насосных агрегатов с газотурбинными установками на агрегаты с приводом от электродвигателей на ряде нефтеперекачивающих станций.

VIII Международный форум "Российская энергетическая неделя" проходит в Москве с 15 по 17 октября на двух площадках: в ЦВЗ "Манеж" состоятся основные дискуссии, а в Гостином Дворе развернута выставка технологий и оборудования для ТЭК. Центральная тема РЭН-2025 - "Создавая энергетику будущего вместе". ТАСС - информационный партнер форума.