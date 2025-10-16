В "Транснефти" сообщили о росте дефицита денег у компании

По словам вице-президента компании Максима Гришина, причина в возросшей налоговой нагрузке

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Дефицит денежных средств у "Транснефти" растет из-за возросшей налоговой нагрузки, компания вынуждена корректировать программу капитальных вложений. Об этом сообщил журналистам первый вице-президент компании Максим Гришанин в кулуарах Российской энергетической недели (РЭН).

"Дефицит денежных средств у нас, конечно, есть, и он увеличится, потому что на нас давит эксклюзивная налоговая нагрузка, с нас государство забирает больше. Мы, к сожалению, вынуждены корректировать программу капитальных вложений в связи с этим. Мы, может быть, не будем строить то, что хотели бы построить. То есть мы сейчас убираем инвестиционные проекты, то есть создание чего-то нового. Направляем средства на поддержание того, что есть", - сказал он.

При этом "Транснефть" не планирует дальнейшего расширения мощностей дальневосточного порта Козьмино, а в 2025 году завершит расширение нефтепродукта "Юг". Главной задачей компании является поддержание стабильной работы системы, отметил Гришанин.

VIII Международный форум "Российская энергетическая неделя" проходит в Москве с 15 по 17 октября на двух площадках: в ЦВЗ "Манеж" состоятся основные дискуссии, а в Гостином Дворе развернута выставка технологий и оборудования для ТЭК. Центральная тема РЭН-2025 - "Создавая энергетику будущего вместе". ТАСС - информационный партнер форума.