Чайка: доля прибыльных организаций в СКФО составляет более 70%

Число субъектов МСП выросло на 8%, отметил полномочный представитель президента РФ в округе

Редакция сайта ТАСС

МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ, 16 октября./ТАСС/. Благодаря мерам поддержки доля прибыльных организаций на Северном Кавказе составляет более 70%, а число субъектов малого и среднего предпринимательства выросло на 8%. Об этом сообщается в приветственном адресе полномочного представителя президента РФ в СКФО Юрия Чайки, которое зачитал заместитель полпреда Владимир Надыкто на всероссийском муниципальном форуме "Малая Родина - сила России".

"Северо-Кавказский федеральный округ - пример успешного взаимодействия органов государственной власти и бизнес-сообщества. Здесь созданы комфортные условия для реализации предпринимательских инициатив и ведения инвестиционной деятельности. Благодаря принимаем мерам поддержки доля прибыльных организаций в округе составляет более 70%, а количество субъектов малого и среднего предпринимательства выросло на 8%", - говорится в обращении полпреда.

Отмечается, что на данном этапе необходимо сохранять лучшие практики, оперативно реагировать на новые вызовы времени и сформировать устойчивые стратегии роста.

"Уверен, что форум станет очередным шагом на пути к процветанию наших муниципалитетов и всего округа в целом", - отмечает полпред.

Всероссийский муниципальный форум "Малая Родина - сила России" - это мероприятие, направленное на продвижение и развитие муниципальных образований в России. Форум объединяет лидеров местного самоуправления, представителей бизнеса, общественных организаций и экспертов для обсуждения актуальных вопросов и выработки стратегий развития.