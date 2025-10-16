Казанский вертолетный завод подал иск на €104,3 тыс. к швейцарской компании

КАЗАНЬ, 16 октября. /ТАСС/. Казанский вертолетный завод (КВЗ) подал иск к швейцарской компании Thommen Aircraft Equipment Ag. Сумма исковых требований составляет €104,3 тыс. (около 9,8 млн рублей по текущему курсу - прим. ТАСС), следует из картотеки дел Арбитражного суда Татарстана.

"Исковое заявление Акционерного общества "Казанский вертолетный завод", г. Казань принять, возбудить производство по делу", - говорится в судебном определении.

Собеседование и проведение предварительного судебного заседания назначено на 11 сентября 2026 года.

Согласно картотеке арбитражных дел, в апреле 2025 года КВЗ уже подавал иск к компании о взыскании суммы предварительной оплаты товара по контракту на €17,3 тыс. (около 1,6 млн рублей по текущему курсу - прим. ТАСС). На судебное заседание в мае ответчик не явился. Рассмотрение дела в предварительном судебном заседании было отложено на 23 декабря 2025 года.

Thommen Aircraft Equipment Ag является производителем авиационных дисплеев и компьютеров, цифровых часов и хронографов для вертолетов, самолетов с фиксированным крылом и беспилотных летательных аппаратов.