Мантуров отметил важность нацрежима для оборудования для нефтесервисных работ

Первый вице-премьер РФ также заявил о необходимости квотировать использование недропользователями российской продукции для разведки и бурения

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров отметил важность распространения национального режима на оборудование для нефтесервисных работ и квотирования использования недропользователями российской продукции для разведки и бурения.

"Важно распространить национальный режим на оборудование для нефтесервисных работ. А также квотировать использование недропользователями российской продукции для разведки и бурения", - сказал он на координационном совете по импортозамещению нефтегазового оборудования при правительственной комиссии по импортозамещению в рамках Российской энергетической недели.

Также Мантуров рассказал, что Минпромторг РФ направит в течение трех лет "Иннопрактике" 5 млрд рублей, средства будут выделены на проекты по созданию отечественного нефтегазового оборудования.

"Один из важных факторов дальнейшего развития отрасли нефтегазового машиностроения связан с реализацией грантовой программы "доращивания" поставщиков для крупных компаний. На эти цели Минпромторг в пределах трех лет направит "Иннопрактике" 5 млрд рублей. Первый транш на 1,9 млрд уже осуществлен, сейчас завершается анализ заявок, и до конца года гранты будут доведены до получателей", - сказал он.

VIII Международный форум "Российская энергетическая неделя" проходит в Москве с 15 по 17 октября на двух площадках: в Манеже состоятся основные дискуссии, а в Гостином Дворе развернута выставка технологий и оборудования для ТЭК. Центральная тема РЭН-2025 - "Создавая энергетику будущего вместе". ТАСС - информационный партнер форума.