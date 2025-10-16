Шадаев: белый список интернет-ресурсов скоро обновят

Министр цифрового развития ранее сообщал, что список будет обновляться каждую неделю

Министр цифрового развития РФ Максут Шадаев © Михаил Терещенко/ ТАСС

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Белый список для использования в периоды ограничений работы интернета из-за угроз безопасности будет обновлен в ближайшие дни. Об этом сообщил журналистам министр цифрового развития РФ Максут Шадаев.

"В ближайшие дни", - сказал министр, отвечая на вопрос о том, когда ожидается обновление белого списка.

Ранее Шадаев сообщал журналистам, что список российских сервисов и сайтов, доступных россиянам во время ограничений мобильной сети в России в целях безопасности, будет обновляться каждую неделю. Однако, на текущий момент, по его словам, список обновляется не еженедельно в связи с длительным процессом согласования с заинтересованными ведомствами.

Шадаев 7 августа сообщил, что Минцифры с операторами связи согласовало техническую схему доступа граждан к мобильному интернету в условиях ограничений для обеспечения безопасности.