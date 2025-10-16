ЕС нарастил закупки трубопроводного газа и СПГ из РФ в январе - августе на 8%

Суммарные закупки российского газа за восемь месяцев 2025 года выросли до €9,75 млрд

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Евросоюз (ЕС) в январе - августе закупил российский трубопроводный газ на €4,1 млрд, а сжиженный природный газ (СПГ) - на €5,7 млрд, следует из данных Евростата и подсчетов ТАСС. Суммарные закупки ЕС российского газа в январе - августе выросли на 8% - до €9,75 млрд.

Страны ЕС в августе заплатили за СПГ из России €494 млн - минимум с августа 2024 года. Главными импортерами стали Франция (€251 млн), Бельгия (€139 млн) и Испания (€67 млн). ЕС в августе также импортировал российский трубопроводный газ на €465 млн.

Суммарно Евросоюз в январе - августе приобрел у России газа на около €9,75 млрд, что на 7,8% больше, чем за аналогичный период 2024 года.