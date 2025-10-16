Лукашенко недоволен темпами продаж за рубежом белорусского сливочного масла

Президент Белоруссии напомнил, что в республике около 67% экспорта и 56% импорта приходится на Россию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко © Максим Гучек/ БелТА/ ТАСС

МИНСК, 16 октября. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко раскритиковал подчиненных за темпы продаж сливочного масла и тракторов за рубежом. Об этом сообщило агентство БелТА.

По словам главы государства, тяжело рассуждать о макроматериях в нынешней обстановке, когда "за одним забором уже полыхает война, за другим - к ней летят на всех парах". "А вы масло сливочное с тракторами и комбайнами продать не можете. Посоветую вам, вылезайте, пока не поздно, из своих теплых кресел, автомобилей и начинайте смотреть дальше, значительно дальше, чем наш традиционный российский рынок", - сказал он на совещании о проектах прогнозных документов на 2026 год. Лукашенко напомнил, что в Белоруссии около 67% экспорта и 56% импорта приходится на Россию.

Президент констатировал, что пока успехи по развитию отечественного экспорта, за исключением сырьевых товаров, очень скромные. В числе недостатков в работе экономики президент отметил проседание показателей в промышленности. Что касается экспорта товаров, то темп продаж в последние месяцы застыл на уровне 97-98%. "То есть недополучено минимум около $650 млн. И теряем там, где, казалось бы, должны зарабатывать, - на наших флагманских товарах: тракторах, комбайнах, красках, шинах, сливочном масле", - обратил внимание лидер республики.

Как отметил президент, в результате произведенная продукция оседает на складах, уровень запасов пятый месяц не опускается ниже 80%. Как следствие, сальдо внешней торговли остается устойчиво отрицательным. Неоднозначная картина складывается и в сфере инвестиций. Несмотря на их общий рост, объем пока далек даже от простого поддержания конкурентоспособности экономики (около 19% ВВП).