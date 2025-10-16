КТК возобновил работу офиса в Новороссийске после атаки БПЛА

Пострадавших сотрудников уже выписали из больницы

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) возобновил работу своего офиса в Новороссийске после атаки БПЛА киевского режима. Об этом сообщил журналистам глава компании Николай Горбань в кулуарах Российской энергетической недели (РЭН).

"Работу мы возобновили, временно мы закрыли разрушения. Сейчас собственник офиса, он же арендованный у нас, он сейчас уже заказал металлоконструкции, и там же стеклопакеты из закаленного стекла, непростые же и объемные. Ну я думаю, что до конца года должен, наверное, поставить. Но на работу это сейчас никак не влияет", - сказал он.

Оба сотрудника, которые были ранены в результате атаки БПЛА, уже выписаны из больницы, отметил Горбань.

Офис КТК в Новороссийске был поврежден в результате массированной атаки БПЛА на центр города в сентябре, двое работников получили ранения.

VIII Международный форум "Российская энергетическая неделя" проходит в Москве с 15 по 17 октября на двух площадках: в ЦВЗ "Манеж" состоятся основные дискуссии, а в Гостином Дворе развернута выставка технологий и оборудования для ТЭК. Центральная тема РЭН-2025 - "Создавая энергетику будущего вместе". ТАСС - информационный партнер форума.