КТК за девять месяцев отгрузил на экспорт около 54 млн тонн нефти

К концу 2025 года ожидается показатель в 72 млн тонн

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) за девять месяцев отгрузил на экспорт со своего морского терминала под Новороссийском около 54 млн тонн нефти, по году будет не менее 72 млн тонн. Об этом сообщил журналистам глава компании Николай Горбань в кулуарах Российской энергетической недели (РЭН).

Читайте также

ТЭК и мировое сотрудничество. Что известно о "Российской энергетической неделе"

"За девять месяцев это порядка 54 млн тонн, у нас там чуть больше. Но вот на сегодняшнее утро уже 59 млн тонн. Мы ожидаем к концу года, что минимально будет 72 с лишним млн. Есть ряд факторов, которые нам мешают", - сказал он.

Ранее Горбань сообщал, что КТК ждет снижения прокачки нефти по своей системе в 2025 году на 2 млн тонн по сравнению с планом, до 74 млн тонн.

VIII Международный форум "Российская энергетическая неделя" проходит в Москве с 15 по 17 октября на двух площадках: в ЦВЗ "Манеж" состоятся основные дискуссии, а в Гостином Дворе развернута выставка технологий и оборудования для ТЭК. Центральная тема РЭН-2025 - "Создавая энергетику будущего вместе". ТАСС - информационный партнер форума.