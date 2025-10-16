КТК запустил в работу второй выносной причал на терминале после разлива нефти

ВПУ-2 полностью отремонтирован и проверен госорганами, отметил глава компании Николай Горбань

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) полностью отремонтировал и запустил в работу второй выносной причал (ВПУ-2) на морском терминале под Новороссийском после разлива нефти в августе. Об этом сообщил журналистам глава компании Николай Горбань в кулуарах Российской энергетической недели (РЭН).

"ВПУ-2 полностью отремонтирован, полностью проверен госорганами, он уже в работе", - сказал он.

29 августа при проведении погрузочной операции с танкером в акватории морского порта Новороссийск была зафиксирована утечка нефтепродуктов. Каспийский трубопроводный консорциум выводил из эксплуатации на неопределенный срок одно из трех выносных причальных устройств - ВПУ-2 - на своем морском терминале под Новороссийском после нештатной ситуации.

Позднее КТК в досудебном порядке оплатил требование о возмещении вреда водному объекту в размере 179,3 млн руб. после нештатной ситуации с разливом нефти.

VIII Международный форум "Российская энергетическая неделя" проходит в Москве с 15 по 17 октября на двух площадках: в ЦВЗ "Манеж" состоятся основные дискуссии, а в Гостином Дворе развернута выставка технологий и оборудования для ТЭК. Центральная тема РЭН-2025 - "Создавая энергетику будущего вместе". ТАСС - информационный партнер форума.