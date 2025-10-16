КТК возобновил прием нефти поставщиков России на НПС "Кропоткинская"

Глава Каспийского трубопроводного консорциума Николай Горбань сообщил, что продукт поступает со стороны станции "Кавказская"

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) полностью возобновил прием нефти поставщиков РФ на НПС "Кропоткинская" со стороны станции "Кавказская" стороннего владельца после атаки БПЛА киевского режима. Об этом заявил журналистам глава компании Николай Горбань в кулуарах Российской энергетической недели (РЭН).

"Да, конечно. Мы же 84 календарных дня потратили и после этого восстановили полностью. С "Кавказской" поступает. В какой стадии у них там ремонты я не знаю, но они возобновили свои объемы вот теми партиями небольшими, которые сдавали, так и сдают", - сказал он.

17 февраля 2025 года нефтеперекачивающая станция "Кропоткинская" - крупнейшая станция КТК на территории России, расположенная в Кавказском районе Кубани - подверглась атаке БПЛА самолетного типа, управляемых подконтрольными киевскому режиму вооруженными формированиями. Станция получила серьезные повреждения и была до 23 мая выведена из эксплуатации.

VIII Международный форум "Российская энергетическая неделя" (РЭН) проходит в Москве с 15 по 17 октября на двух площадках: в Манеже состоятся основные дискуссии, а в Гостином Дворе развернута выставка технологий и оборудования для ТЭК. Центральная тема РЭН-2025 - "Создавая энергетику будущего вместе". ТАСС - информационный партнер форума.