РФПИ в ближайшее время объявит о новых проектах в сфере импортозамещения

Уже проинвестировано много средств в такого рода проекты, заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) в ближайшее время объявит о новых проектах в сфере импортозамещения. Об этом заявил журналистам спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

"Мы видим очень большой потенциал в импортозамещении. Мы уже проинвестировали много средств в такого рода проекты. И в ближайшее время еще объявим о некоторых проектах именно в сфере импортозамещения", - сказал он.

Дмитриев подчеркнул, что РФПИ активно инвестирует в различные проекты, в том числе в технологические.

Кроме того, по его словам, страны Азии и Ближнего Востока проявляют большой интерес к российским проектам, в том числе в Арктике.

