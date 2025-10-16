В Госсовете назвали ключевой фактор развития ТЭК в регионах

Им является создание благоприятной для привлечения инвестиций, разработки и внедрения инноваций среды, заявил председатель комиссии по направлению "Энергетика" Айсен Николаев

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Создание благоприятной для привлечения инвестиций, разработки и внедрения инноваций среды является ключевым элементом энергетического развития регионов РФ. Такое мнение на Российской энергетической неделе (РЭН) выразил глава Республики Саха (Якутия), председатель комиссии Госсовета РФ по направлению "Энергетика" Айсен Николаев.

"Хочу сказать, что поддержка регионов - это не просто про выделение денег. <…> Это создание такой комплексной, благоприятной среды для инвестиций и инноваций в энергетике - их планомерная и постоянная поддержка", - сказал он.

Николаев подчеркнул, что эффективным инструментом, который может быть применен на уровне регионов, являются дорожные карты по модернизации объектов энергоинфраструктуры и сетей. "Планы переводов на более экономичные, более экологичные виды топлива, они, в первую очередь, конечно же, в интересах региона. Но, к сожалению, опять же, сегодняшняя высокая стоимость денег, она стала очень серьезным тормозом в реализации этого вопроса", - добавил глава профильной комиссии.

Кроме того, глава региона отметил, что субъекты могут участвовать в финансовой и инвестиционной поддержке ТЭК через предоставление налоговых льгот, а также поддержку внедрения энергоэффективных технологий. Таким образом, по словам Николаева, будет выстраиваться система поддержки предприятий, реализующих новые проекты по производству энергоэффективной аппаратуры и оборудования для энергетики. "Здесь тоже не секрет, что, если мы сегодня начнем строить гидроэлектростанции массово, мы столкнемся с тем, что <…> заявленные потребности компании <…> быстро не закроем и вынуждены будем, опять же, импортировать китайское оборудование", - пояснил Николаев.

VIII Международный форум "Российская энергетическая неделя" проходит в Москве с 15 по 17 октября на двух площадках: в Манеже состоятся основные дискуссии, а в Гостином Дворе будет развернута выставка технологий и оборудования для ТЭК. Центральная тема РЭН-2025 - "Создавая энергетику будущего вместе". ТАСС - информационный партнер форума.