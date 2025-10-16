Володин призвал запретить пальмовое масло в детских продуктах

Председатель Госдумы отметил, что в других продуктах использование этого масла должно быть ограничено

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин © Марат Абулхатин/ ТАСС

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Использование пальмового масла в любых детских продуктах должно быть запрещено, а в других продуктах оно должно быть ограничено. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе пленарного заседания.

"Надо запрещать пальмовое масло во всех детских продуктах, а по остальным - ограничивать и выносить это все на обсуждение, чтобы это было открыто, прозрачно и понятно для всех. Потому что никто сейчас не знает, какое пальмовое масло завозится, какого качества, потому что там тоже линейка по качеству огромная. Есть то, что вредно, его нельзя завозить", - сказал Володин.

Он подчеркнул, что в необходимости таких мер "едины все политические фракции". "Все считают необходимым обратиться к председателю правительства, навести порядок в этой сфере, запретить, еще раз подчеркну, использовать пальмовое масло в детском питании, в продуктах детского назначения, в кондитерских изделиях, в молоке. А в остальных вопросах надо разобраться и постараться найти наши российские отечественные продукты, которые были основой", - отметил он.

"Мы сейчас с вами не можем даже четко взять и сказать, а где его нет, пальмового масла, в какой продукции. Оно присутствует уже и в детских товарах, продуктах питания, в конфетах, в кондитерских всех изделиях, в мороженом. Но, как мы видим, использовать начали очень активно в молоке, добавляя. Поэтому разговор очень актуален, важен, мы не случайно обращаемся к председателю правительства, потому что сложившиеся отношения конструктивные позволяют нам надеяться, что этот вопрос будет взят на контроль лично председателем правительства", - подчеркнул Володин.