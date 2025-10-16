Т-Банк обеспечил соответствие 75% банкоматов требованиям для маломобильных граждан

В дальнейшем планируется расширение функционала для слабовидящих и незрячих клиентов

МОСКВА, 16 октября /ТАСС/. Т-Банк установил критерии доступности банкоматов для маломобильных граждан, которым соответствуют 75% сети, сообщает пресс-служба банка.

Требования включают соответствующее оснащение и расположение устройств, учитывающие потребности людей на инвалидных колясках, с нарушениями моторики, родителей с маленькими детьми и пожилых людей, сообщает пресс-служба банка.

"Запуск доступных банкоматов - не просто техническое обновление, а часть системной работы по созданию инклюзивной финансовой среды. Философию инклюзивности мы закладываем во все продукты", - отметила руководитель отдела стратегических социальных проектов Т-Банка Татьяна Полякова.

Т-Банк провел исследование факторов доступности для разных групп пользователей, на основе которого были усовершенствованы процессы использования ими банкоматов. В дальнейшем планируется расширение функционала для слабовидящих и незрячих клиентов.

Информацию о доступных банкоматах можно найти в мобильном приложении Т-Банка и на "Яндекс Картах".