"Россети" предложили компаниям ТЭК создать платформу инновационного развития

Работа компании идет по разным направлениям, включая создание сетей с распределенной интеллектуальной системой управления и высокоавтоматизированных подстанций разного класса напряжения, внедрение новых технологий и материалов

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. "Россети" предложили создать общую платформу инновационного развития для всех субъектов ТЭК, говорится в сообщении компании.

Заместитель генерального директора - главный инженер ПАО "Россети" Евгений Ляпунов выступил на сессии "Устойчивое развитие российского ТЭК: партнерство государства, бизнеса и науки" в рамках Российской энергетической недели.

Он отметил, что ни одна компания не добьется результата в одиночку, эффект может быть только синергетическим. "Для этого необходимо создавать инновационную среду, вовлекать в работу компетентных участников рынка, производителей оборудования. Мы формируем площадки для этого в Группе "Россети". Кроме того, считаем правильным создать общую платформу инновационного развития для всех субъектов ТЭК, ведь нередко мы решаем одни и те же задачи разными НИОКР", - сказал Ляпунов.

Он назвал инновации неотъемлемой частью развития сетевого комплекса, отметив, что работа компании идет по разным направлениям, включая создание сетей с распределенной интеллектуальной системой управления и высокоавтоматизированных подстанций разного класса напряжения, внедрение новых технологий и материалов.

Приоритетом также является развитие инновационной инфраструктуры Группы "Россети". Для автоматизации и упорядочивания новых решений действует несколько платформ, внедряется корпоративная система управления знаниями. Эффективно действует Научно-технический совет, в котором представлены профильные вузы и партнерские организации. Совместно с Фондом "Сколково" организуется акселератор стартапов "Энергопрорыв".

О компании

"Россети" являются одной из крупнейших электросетевых компаний в мире. В состав группы входят 45 дочерних и зависимых обществ, в том числе 18 сетевых компаний. В их числе "Россети Центр", "Россети Центр и Приволжье", "Россети Московский регион", "Россети Ленэнерго" и другие.

О форуме

VIII Международный форум "Российская энергетическая неделя" проходит в Москве с 15 по 17 октября на двух площадках: в Манеже состоятся основные дискуссии, а в Гостином Дворе развернута выставка технологий и оборудования для ТЭК. Центральная тема РЭН-2025 - "Создавая энергетику будущего вместе". ТАСС - информационный партнер форума.