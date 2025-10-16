Лукашенко пошутил об очередях на заправках Белоруссии

Президент республики считает, что они появляются из-за пьющих кофе людей

Редакция сайта ТАСС

Президент Белоруссии Александр Лукашенко © Екатерина Штукина/ пресс-служба правительства РФ/ ТАСС

МИНСК, 16 октября. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил навести "железный порядок" на автозаправках страны в течение ближайшей недели.

Он отметил, что получает жалобы от граждан на очереди и беспорядок на АЗС. По его словам, автомобили нередко оставляют прямо поперек проезда, мешая движению, пока водители отдыхают в кафе, цитирует лидера республики агентство БелТА.

Лукашенко напомнил, что ранее по просьбам людей на заправках появились сопутствующие товары и возможность выпить кофе, однако подчеркнул, что это не должно создавать неудобства другим посетителям.

Глава государства поручил госсекретарю Совета безопасности Александру Вольфовичу передать министру внутренних дел Ивану Кубракову указание - навести "железный порядок" на автозаправках не позднее понедельника.