КНР может создать "зеленый канал" для экспорта редкоземельных металлов

Китайские власти рассматривают в том числе освобождение от лицензирования

Редакция сайта ТАСС

ПЕКИН, 16 октября. /ТАСС/. Китайские власти могут облегчить процедуры при рассмотрении заявок на экспорт редкоземельных металлов, включая освобождение от лицензирования. Об этом заявила официальный представитель Министерства коммерции КНР Хэ Юнцянь.

"Что касается упомянутого вами «зеленого канала», я хотела бы пояснить: Китай будет постоянно оптимизировать процесс лицензирования в ходе реализации мер [экспортного контроля в отношении редкоземельных металлов], сокращать сроки рассмотрения [заявок], активно рассматривать меры по упрощению процедур, такие как общее лицензирование и освобождение от него, с целью эффективного содействия торговле в соответствии с правилами", - сообщила она на брифинге, отвечая западному журналисту.

Как уточнила официальный представитель, недавно введенные Пекином меры экспортного контроля в отношении редкоземельных металлов - это "рутинные действия китайского правительства по усовершенствованию системы экспортного контроля в соответствии с законами и нормативными актами". "Они не направлены против конкретных стран или регионов. Любая заявка на экспорт в гражданских целях, соответствующая нормативным актам, будет одобрена", - добавила она.

Ранее Минкоммерции опубликовало несколько документов об ужесточении мер контроля в отношении экспорта редкоземельных металлов, связанных с ними технологий и оборудования для их добычи. Для осуществления поставок теперь нужно получить специальную лицензию. Эта мера вызвала обеспокоенность в западных странах, а также резкое недовольство президента США Дональда Трампа, который пригрозил Пекину повышением пошлин на 100% и ограничениями на поставки программного обеспечения с 1 ноября или ранее.