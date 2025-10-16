ГД предложила кабмину рассмотреть вопрос об акцизах на пальмовое масло

Согласно проекту обращения, Госдума также предлагает создать единую платформу для мониторинга технологических процессов изготовления пищевых продуктов с использованием пальмового масла

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании приняла проект обращения к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину по вопросу ограничения использования пальмового масла при производстве пищевых продуктов, в том числе предназначенных для детского питания.

Проект обращения был внесен на рассмотрение думским комитетом по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства 14 октября. Согласно документу, депутаты предложат правительству рассмотреть в том числе вопросы введения акцизов и повышения ставки таможенной пошлины на пальмовое масло. Согласно проекту обращения, Госдума также предлагает создать единую платформу для мониторинга технологических процессов изготовления пищевых продуктов с использованием пальмового масла.

Помимо этого, депутаты попросят кабмин рассмотреть возможность усиления ответственности за введение потребителей в заблуждение, в том числе в части использования в молочной продукции заменителей молочных жиров, снижения содержания белка. Также депутаты предложат принять в РФ программы по развитию молочного и мясного животноводства.

"Видим, что на рынок пальмовое масло поступает все в больших объемах. Его используют для приготовления пищевых продуктов, которые потребляют дети. Это и мороженое, и конфеты. Предлагая свои решения, мы исходим из того, что производимая в стране продукция должна быть безопасна", - отмечал ранее Володин.