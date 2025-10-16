Лукашенко пригрозил жестоко карать за невыполнение показателей в экономике

МИНСК, 16 октября. /ТАСС/. Невыполнение экономических показателей в Белоруссии будет наказываться "жесточайшим образом". Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко на совещании о проектах прогнозных документов на 2026 год.

Глава государства коснулся результатов работы аграрного сектора, где, несмотря на сложные погодные условия, смогли собрать неплохой урожай, но по темпам роста пока не удалось приблизиться к уровню 2024 года. "Хочу предупредить: любое малейшее невыполнение не только моих поручений, а наших договоренностей и решений будет караться жесточайшим образом. А то мы собираемся, везде на всех уровнях кричим о технологической и трудовой дисциплине. А сами?" - цитирует его агентство БелТА.

Вместе с тем до конца года еще целый квартал, обратил внимание Лукашенко. По его словам, будет также изучено, как правительственная вертикаль занимается устойчивым развитием экономики. "И прекратите стенания, что правительство новое у нас и работает якобы неполный год, поэтому вроде бы это не ваши промахи и косяки, - сказал президент. - Это просто несолидно в нынешней обстановке, не по-мужски".

Также президент подчеркнул важность своевременного выполнения необходимых осенних полевых работ, включая в том числе уборку урожая, вспашку и поднятие зяби, внесение удобрений, подготовку почвы к следующему сезону. "Морозы вот-вот наступят. Если не поднимем зябь, не перепашем, у нас будет такая запарка весной, что мы не про урожай будем говорить. <...> Поэтому сегодня надо день и ночь работать", - напомнил Лукашенко.

Президент вновь обратил внимание на проблему падежа скота. В частности, он предупредил руководство Гомельской и Витебской областей, что состояние дел в сельском хозяйстве будет принципиально изучено, особенно в части того, что сделано для исправления ситуации с падежом скота.