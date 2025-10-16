"Русгидро" рассчитывает на увеличение инвестпрограммы в 2026 году

Она будет немножко больше, но не сильно критично, сообщил замгендиректора по финансам и корпоративному управлению "Русгидро" Сергей Теребулин

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. "Русгидро" рассчитывает, что инвестиционная программа компании в 2026 году будет больше, чем в 2025 году. Об этом журналистам сообщил замгендиректора по финансам и корпоративному управлению "Русгидро" Сергей Теребулин в кулуарах Российской энергетической недели.

"Она будет немножко больше, я так думаю, но не сильно критично. То есть, по крайней мере, если все те инициативы, о которых мы говорим и которые предварительно государственно [будут] поддержаны, если это все будет реализовано, то вполне сможем профинансировать", - сказал он.