"Русгидро" ждет решения о сроке моратория на выплату дивидендов

Ни одного официального документа пока нет, сообщил замгендиректора по финансам и корпоративному управлению "Русгидро" Сергей Теребулин

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Срок, на который будет ограничена выплата дивидендов "Русгидро", еще не определен. Компания ожидает решения, сообщил журналистам замгендиректора по финансам и корпоративному управлению "Русгидро" Сергей Теребулин в кулуарах Российской энергетической недели.

Читайте также

ТЭК и мировое сотрудничество. Что известно о "Российской энергетической неделе"

"Ни одного официального документа пока нет. То, о чем мы опять же просили, это на несколько лет вперед. Разные ведомства занимают в этом вопросе разную позицию. Посмотрим, как это на бумагу ляжет", - сказал он.