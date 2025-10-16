"Русгидро" ожидает, что меры поддержки компании начнут действовать в 2026 году

Как ранее заявлял министр энергетики Сергей Цивилев, в числе одобренных решений - сохранение моратория на выплату дивидендов компании и продление дальневосточной надбавки до 2035 года

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. "Русгидро" ожидает, что меры поддержки компании могут вступить в действие в 2026 году, сообщил замгендиректора по финансам и корпоративному управлению "Русгидро" Сергей Теребулин журналистам в кулуарах Российской энергетической недели.

"Как мы надеемся, начиная со следующего года [заработают меры поддержки]", - сказал он.

Как ранее заявлял министр энергетики Сергей Цивилев, в числе одобренных решений - сохранение моратория на выплату дивидендов компании и продление дальневосточной надбавки (механизм выравнивания энерготарифов на Дальнем Востоке до среднероссийского уровня за счет оптового энергорынка) до 2035 года.